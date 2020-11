ECCELLENZE UMBRE | Altro riconoscimento per Pioppi di Mantignana: il suo panettone umbro è tra i migliori al mondo

Due concorsi nazionali, due prestigiosi riconoscimenti per Pioppi di Mantignana, forno e pasticceria storica del territorio, che si conferma uno dei produttori di panettone artigianale tra i migliori in Italia, se non il migliore. L'ultima conferma arriva da Bari dove si è tenuto il concorso "Mastro panettone". Erano previste accurate analisi di laboratorio, al fine di accertare l'esclusione dell’uso di emulsionanti chimici, coloranti e anidride solforosa. Nel rispetto del disciplinare, che respinge materie prime di tipo industriale. Accreditato da un punteggio di 8.32 su 10, Fabio Pioppi è stato inserito nel ristretto novero dei membri del club "Elite del panettone artigianale" del 2020, fra i primi 30 in Italia, su 320 partecipanti. Ad ottobre Cinecittà ha incoronato Pioppi di Mantignana come autore del Miglior panettone al mondo. Un riconoscimento che rende onore a un’azienda di alto artigianato alimentare (ringraziamo della notizia e della foto l’amica Simonetta Franchi, perugina d’origine, mantignanese di persuasa adozione).