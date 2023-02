Tradito dall'agitazione dopo aver visto la Stradale: giovane arrestato, nel porta oggetti dell'auto il carico di coca da vendere

Aveva nascosto in due pacchetti di sigarette 73 dosi di cocaina, molto probabilmente acquistate da poco da un "grossista", per un peso di 53 grammi. Il tutto poi era stato depositato nel porta-oggetti dell'auto. Le dosi sarebbero state poi rivendute ai clienti del soggetto in questione - cittadino italiano di origini albanesi - una volta tornato nel suo territorio di residenza, nel perugino. Ma fatale è stato il tragitto per il ritorno quando il giovane si è imbattuto in una pattuglia della Polizia Stradale. L'andatura incerta e l'occhio allenato degli investigatori sono alla base di un controllo avvenuto su un piazzola di sosta sulla E45 all'altezza di Todi. L'ispezione del veicolo ha dato esito positivo: trovati i due pacchetti di sigaretta con la cocaina. Il giovane è stato dunque arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua residenza. L'indagine continua per cercare di arrivare al pesce grosso che ha rifornito l'italo-albanese.