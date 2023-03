E45 e superstrade, controlli a tappeto della polizia stradale: incidenti, multe, sequestri, patenti ritirate e punti tagliati

Una settimana di controlli a tappeto, h24, lungo la E45 e le superstrade in provincia di Perugia. In campo gli agenti della stradale di Perugia, Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago. Nel corso dei controlli - sono stati fermati 253 veicoli e identificate 256 persone - i poliziotti hanno accertato e contestato 312 infrazioni al Codice della Strada.

Nel corso dei servizi di controllo della velocità, i poliziotti hanno sanzionato 83 conducenti per il superamento dei limiti previsti.

Durante le verifiche a camion e autobus sono state 75 le infrazioni rilevate e sanzionate.

In totale sono stati decurtati di 394 punti patente e ritirate 5 patenti di guida; sequestrati anche 5 veicoli. I poliziotti hanno effettuato anche 27 interventi per soccorso stradale e 21 per rilevamento degli incidenti.