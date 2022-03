Espulso da Perugia s'incammina a piedi sulla E45 verso Roma: rintracciato dalla Polizia stradale

Imbocca la E45 a piedi per raggiungere Roma, visto che non poteva più restare a Perugia per ordine della Prefettura.

Gli agenti della Polizia Stradale di Perugia lo hanno trovato mentre camminava lungo la banchina della E45 a San Martino in Campo, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di automobilisti di passaggio. Con l'aiuto di una pattuglia della Squadra Volante l'uomo, un marocchino e senza fissa dimora, è stato accompagnato fuori dal percorso della superstrada.

Dagli accertamenti lo straniero è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia, notificatogli poche ore prima. Per questo motivo si era incamminato lungo la E45, con l’obiettivo di raggiungere Roma.