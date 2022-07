Perugia, incidente sulla E45: schianto tra quattro veicoli, feriti portati in ospedale

Incidente lungo la E45 a Perugia. Intorno alle 8.30 - per cause ancora in fase di accertamento - quattro veicoli si sono scontrati lungo la superstrada, in direzione Nord, tra Ponte San Giovanni e Collestrada. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale, 118 e personale Anas. Secondo una prima ricostruzione dei fatti quattro feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze e portati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Nella mattina di oggi si è verificato anche un altro incidente lungo la variante di Gubbio. Tre auto si sono scontrate e una si è ribaltata dopo l'impatto. Tre i feriti trasportati all'ospedale di Branca per accertamenti.