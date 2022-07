E45, incidente mortale: perde la vita una ragazza di 27 anni

Ha perso la vita ad appena 27 anni. Una ragazza statunitense, da tempo residente in Valtiberina e sposata con un altotiberino, è deceduta per un gravissimo incidente lungo la E45. Erano circa le due quando l'auto su cui viaggiavano da Cesena verso Perugia, quando all'altezza del viadotto Puleto, vicino al Verghereto, ha centrato il guard rail. La ragazza è deceduta sul colpo, mentre il marito, un trentenne della zona, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.