Incidente lungo la E45: auto di schianta, soccorsi in azione

Ancora un incidente lungo la E45 nella giornata di venerdì 22 ottobre. Intorno alle 17 un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata all'altezza di Deruta. A bordo anche due bambini. Soccorsi in azione. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. Un ferito trasportato in ospedale in codice rosso.

Notizia in aggiornamento