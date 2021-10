Incidente lungo la E45: auto di schianta, soccorsi in azione

Ancora un incidente lungo la E45 nella giornata di venerdì 22 ottobre. Intorno alle 17 un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata all'altezza di Deruta. A bordo anche due bambini. Soccorsi in azione. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti padre, madre e due bimbi di uno e tre anni. L'uomo, un 51enne residente a Torgiano, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. I due piccoli sono tenuti in osservazione, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Notizia in aggiornamento