E45, esplosione in galleria tra Toscana ed Emilia Romagna: traffico bloccato

Un'esplosione in galleria si è verificata oggi, nel tardo pomeriggio, poco prima delle 17, a Verghereto, lungo la E45. Dalle prime informazioni raccolte, un macchinario usato in un cantiere stradale - un compressore - sarebbe scoppiato, generando un incendio all'interno del tunnel, che si trova aldilà del confine, in Emilia-Romagna. Il traffico è stato bloccato e sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco dalla provincia di Arezzo. In arrivo anche altri soccorritori.