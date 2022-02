E45 e Flaminia, controlli della polizia stradale: arrivano le multe

Sono in corso questa settimana, fino al 6 febbraio, i controlli della polizia stradale di Perugia, predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Lazio-Umbria” di Roma per il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, lungo la E45 e la Flaminia, nei comuni di Città di Castello, Foligno e Spoleto.

In campo 4 pattuglie che, hanno controllato 24 veicoli e contestato 4 violazioni. "Dalle prime rilevazioni, il 16% dei veicoli controllati non faceva un corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. Un dato che fotografa la necessità di un impegno ancora più forte in materia", scrive la Questura di Perugia.