E45, camion fermati dalla polizia: multe a conducenti, proprietari e committenti

Camion fermati e controllati lungo la E45: multe per tutti. La polizia stradale ha controllato i due mezzi pesanti all'altezza di Collevalenza mentre andavano in direzione Perugia. I due articolati, spiega una nota, provenienti dalla Campania, trasportavano due grandi macchine operatrici che fuoriuscivano in modo evidente dalla sagoma del veicolo.

Durante il controllo i due conducenti hanno dichiarato di non essere in possesso di alcun titolo che autorizzasse il trasporto in questione. Così sono arrivate le multe. Ai conducenti sanzioni amministrative pecuniarie di 923 euro, il ritiro della patente di guida - per la successiva sospensione da 15 a 30 giorni – e delle carte di circolazione dei veicoli sospese per un periodo da 1 a 3 mesi.

Sanzione amministrativa di 794 euro anche ai proprietari degli autoarticolati e ai committenti della merce trasportata.

Nel corso dell’ultima settimana, questa tipologia di controlli ha portato al rilevamento e al sanzionamento di 108 infrazioni.