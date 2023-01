Fermato dalla polizia stradale sulla E45, spunta un coltello

Gira armato, fermato dalla polizia e denunciato. E' successo lungo la E45, all'altezza di Acquasparta. Gli agenti della stradale di Todi hanno fermato e controllato un'auto guidata da un 60enne risultato gravato da precedenti di polizia per i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, calunnia e in materia di sostanze stupefacenti.

All'interno del veicolo i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico. L'arma era nascosta nel vano portaoggetti della portiera sinistra. Il 60enne è stato denunciato.