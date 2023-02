Perugia, carico del tir in bilico: traffico nel caos

Aggiornamento ore 12.32 - "Terminate le operazioni, riaperte anche la corsia di marcia della E45 in direzione Cesena e l’uscita per Perugia/Firenze (raccordo Perugia-Bettolle)", annuncia Anas.

Aggiornamento ore 11.31 - "Riaperta la E45 in direzione Cesena con transito consentito in corsia di sorpasso. Permane la chiusura dell’uscita per Perugia/Firenze (raccordo Perugia-Bettolle) per chi viaggia in direzione Cesena", scrive Anas.

E45 chiusa al traffico a Balanzano. Anas annuncia che "la chiusura si è resa necessaria per consentire ai vigili del fuoco lo svolgimento delle operazioni di recupero del carico di un mezzo pesante che si è sbilanciato senza rovesciarsi".

La nota spiega che "è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Cesena in prossimità dell’innesto del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Il traffico proveniente da sud (Terni/Roma) e diretto a Cesena/Perugia/Firenze è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano (km 67,800)".