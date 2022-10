IN BREVE | Strade sicure, nuovo cantiere sulla E45 per tre giorni: cambia la viabilità, chiuse due uscite

Prosegue l’opera manutenzione programmata delle strade statali 3bis “Tiberina” nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas (Gruppo FS italiane) per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino. Da domani, 25 ottobre, fino giovedì 27 ottobre saranno temporaneamente chiuse le uscite denominate “Collepepe/Collazzone” e “Marsciano/Collepepe” per chi viaggia in direzione Cesena, per consentire i lavori di sostituzione del portale metallico in corrispondenza dello svincolo di Marsciano, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della segnaletica verticale. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.