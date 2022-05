È il giorno di santa Rita da Cascia, l'impegno delle forze dell'ordine per una festa sicura

Si sono svolte oggi a Cascia le celebrazioni per la Festa di Santa Rita, evento che ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli giunti sia dall’Italia che dall’estero. Alla cerimonia hanno presenziato numerose personalità religiose, civili e militari.

Al fine di assicurare la sicurezza dell’evento, al quale ha partecipato anche il Segretario di Stato della Santa Sede Card. Pietro Parolin, la Questura ha predisposto un importante dispositivo di sicurezza finalizzato a prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l’ordine pubblico o azioni che potessero, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità delle note personalità e dei partecipanti all’evento.

I servizi hanno visto impiegati gli artificieri della Polizia di Stato che, unitamente ai cinofili antiesplosivo, hanno assicurato le bonifiche preventive delle zone interessate allo svolgimento dell’evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti, luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per celare oggetti pericolosi.

I servizi, articolati sui giorni di sabato pomeriggio e domenica, hanno visto impiegati, sotto la direzione di un funzionario della Questura, anche equipaggi dedicati della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, oltre agli operatori della Polizia Scientifica e della Digos.