IN BREVE | Incendio mette a rischio la circolazione sulla E45 a Perugia: chiusa al traffico la carreggiata direzione nord

Sulla strada statale E45 è provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord verso Ravenna al km 87,600 a Perugia, a causa di un incendio che sta costeggiando la strada. La circolazione in direzione nord viene deviata verso lo svincolo di Resina. Il personale di Anas e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Situazione complicata tanto da richiedere anche l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Castello.