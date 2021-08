Cantiere della cattedrale, raccolta la segnalazione di Perugia Today: modificata la recinzione del cantiere

Quella che il nostro Inviato Cittadino scherzosamente ha definito "poccia", non proprio bellissima per un cantiere in pieno centro storico, è stato debellata. Le foto

La poccia non c’è più. Raccolta la segnalazione di Perugia Today [INVIATO CITTADINO Procede la recinzione di cantiere intorno alla scalinata della cattedrale... con qualche curiosità (perugiatoday.it)]. Eliminato il riporto nella pannellatura di cantiere della cattedrale. Ne abbiamo parlato, raccontandolo in punta di penna, con un briciolo di umorismo. Gli addetti al cantiere della chiesa cattedrale avevano lasciato fuori recinzione un pezzo di scalino.

Qualcuno si era arrabbiato di brutto e aveva perentoriamente chiesto rimediare. Ne era stato partorito un riporto che pareva una tasca per la "raccolta di elemosine" (metafora in linea con la missione del Duomo...). L’Inviato Cittadino l’aveva definita scherzosamente “poccia”. Ma uno o più (di quelli che contano) aveva giustamente avanzato rimostranze verso questo lavoro. Qualcuno se ne era così risentito da far chiamare il direttore... richiedendo spazio una precisazione… che si è in attesa di pubblicare, quando arriverà, perchè è giusto che tutti possano dire e ribadire il loro punto di vista. Il direttore e il sottoscritto però hanno tirato avanti appellandosi all’eloquenza della foto pubblicata che parlava da sola. E la “poccia” rimase.

Ora la novità. Ci accorgiamo che la “poccia” è stata opportunamente eliminata, mediante il rifacimento di una nuova pannellatura più ampia, tale da includere anche il gradino “impertinente” che fuoriusciva dal… seminato. Cose che accadono. Ma, come si dice, “tutto è bene quel che finisce bene”. Comunque, ecco in pagina la documentazione fotografica del prima e del dopo.

......PRIMA

....DOPO