INVIATO CITTADINO Procede la recinzione di cantiere intorno alla scalinata della cattedrale... con qualche curiosità

Procede a tappe forzate la recinzione di cantiere intorno alla scalinata della cattedrale... con un esempio di comicità involontaria. Quei grossi pannelli di truciolato vengono montati a protezione (materiale e visiva) in vista dell’inizio delle operazioni di restauro. È di qualche giorno fa un siparietto che ha fornito frutti un po’… risibili. Ci riferiamo alla pannellatura sul lato piazza Danti-piazza IV Novembre. Dunque, la protezione era stata chiusa quando qualcuno – in veste di responsabile, s’intende! – ha tirato le orecchie ai carpentieri per aver lasciato sporgere un pezzetto di scalino. Questioni di sicurezza, per carità! Ci si poteva, magari, inciampare. Ammesso che qualcuno fosse così babbeo da camminare rasente alla pannellatura.

Così sono intervenuti facendo una “poccia”, ossia realizzando un’aggiunta che è un vero colpo nell’occhio di chi passa. Come non bastasse, hanno protetto gli angoli con del nastro adesivo. Che, ad ogni colpo di vento, ciondola tristemente. Va bene la sicurezza, ma questo riporto è decisamente brutto. E anche un po’ ridicolo. Una cosa del genere, fra i travertini della Vetusta, non s’era mai vista.