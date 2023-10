Respinto il ricorso d'urgenza contro la revoca della licenza, il Tar: "Può stare due settimane senza caccia"

“Signor giudice, io devo andare a caccia, ma mi hanno tolto la licenza. Non è che può concedermi una deroga in attesa del giudizio”. Una richiesta che il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria non ha inteso accogliere (“cosa saranno mai due settimane senza caccia?”), rimandando alla camera di consiglio, a fine ottobre, nella quale deciderà sulla validità della revoca della licenza.

A presentare ricorso è stato un cacciatore che per motivi legati a litigi tra vicini di casa, si è visto ritirare, in via cautelare, armi e licenza di caccia, al fine di evitare spiacevoli eventi.

Al Tar è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto “contenente il divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato dalla Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo” e del decreto “contenente la revoca della licenza di porto d'armi per uso venatorio, emesso dal Questore della Provincia di Perugia”.

I giudici amministrativi, dopo aver controllato il calendario di udienza, hanno sottolineato che la prima data “per l’esame collegiale della domanda cautelare è quella del 24 ottobre 2023” e che “non può evincersi che, nelle more, il protrarsi dell’efficacia dei provvedimenti impugnati determini un pregiudizio grave, e tanto meno che sussista un caso di estrema gravità ed urgenza - non potendo considerarsi tale l’impossibilità di praticare l’attività venatoria per due settimane”. Per questo l’istanza di misure cautelari viene respinta, con fissazione della trattazione a fine mese.