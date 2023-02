Due nuove mense per le scuole di Collestrada e Colle Umberto: definiti i tempi per lavori e apertura

E’ confermata l’ammissione a finanziamento, nell’ambito del Pnrr, dei progetti del Comune di Perugia per la realizzazione di due nuove mense comunali nelle scuole primarie di Colle Umberto e Casa del Diavolo. La giunta comunale, infatti, ha approvato lo schema di convenzione tra il ministero dell’Istruzione ed il Comune

di Perugia in qualità di soggetto attuatore. L’importo dei lavori è, per il primo intervento, di 407.800 euro, mentre per il secondo di 417.900 euro. Le convenzioni fissano il cronoprogramma dettagliato delle opere: la determina di aggiudicazione dei lavori dovrà essere approvata entro il 31 agosto 2023, mentre l’avvio dell’intervento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2023. La conclusione dei lavori è prevista entro il 31 dicembre 2025, il successivo collaudo entro il 30 giugno

2026.

“Siamo particolarmente soddisfatti per l’ammissione al finanziamento nell’ambito del pnrr di questi due interventi – conferma il vice sindaco ed assessore con delega alle politiche scolastiche e giovanili Gianluca Tuteri – perché ci consente di dar corso ad un indirizzo che avevamo approvato a giugno 2022. Dotare tutti i plessi scolastici di mense e palestre, come è nelle nostre intenzioni, significa favorire l’educazione fisica ed alimentare, sostenere le famiglie, ma soprattutto garantire pari opportunità a tutti i bambini e bambine. Un passo deciso, dunque, verso il tempo pieno consentendo così ai nostri ragazzi e ragazze di dedicare la vita fuori dalla scuola agli affetti”.