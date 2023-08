Due missili in superstrada: beccati a più di 180 chilometri l'ora, maxi multe da 3.100 euro e patente sospesa

Controlli a tappeto della polizia stradale di Perugia con autovelox e telelaser lungo le superstrade della provincia: 95 le infrazioni per eccesso di velocità rilevate, tra le quali 15 per superamento del limite di oltre 40 Km/h e 2 per il superamento del limite di velocità di oltre 60 Km/h.

Lungo la Foligno-Civitanova sono state rilevate 45 infrazioni per eccesso di velocità; due di queste sono state contestate ad altrettanti conducenti sorpresi a sfrecciare ad oltre 180 km/h con le loro auto sportive. Nei loro confronti è scattata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 142 comma 9 e 9-bis del Codice della Strada che prevede il pagamento di una pena pecuniaria da 779 a 3119 euro.

La violazione, che comporta anche la decurtazione di 10 punti, prevede anch l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un minimo di sei mesi.

I controlli sull’alta velocità della polizia stradale verranno riproposti ed intensificati anche nelle prossime settimane.