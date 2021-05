Due carcasse di capriolo ritrovate sia sulla E45 che sul Raccordo: l'intervento della polizia

Nella mattina di oggi sono stati trovati lungo la E45 e sul raccordo Perugia-Bettolle, quindi in due zone distinte, nelle zone rispettivamente di Collestrada e Corciano, le carcasse di due caprioli. Molto probabilmente investiti involontariamente da delle auto in transito anche se alla Polizia Stradale non sono stati segnalati incidenti al centralino. La Polizia insieme al personale specializzato hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno rimosso i due animali morti. Non è la prima volta che alcuni caprioli si ritrovano su strada e in centri abitati. Il loro numero è molto cresciuto negli anni.