Fermato dalla Polizia, salta fuori un involucro con l'eroina: denunciato

Un 35enne straniero è stato denunciato dalla Polizia per possesso di eroina. L'uomo è stato fermato dalla Volante durante un servizio di controllo in via del Macello, mentre era in compagnia di un altro straniero di origine tunisina.

Il 35enne è risultato avere a proprio carico vari precedenti in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio; mentre l’amico, classe 1982, è risultato anch’esso pregiudicato per reati di furto e stupefacenti.

Da un controllo più approfondito, il 35enne è stato trovato in possesso di un involucro contenente una sostanza polverosa che, dal controllo della Polizia scientifica, è risultata essere eroina.

L’uomo è stato segnalato alla Prefettura per possesso di stupefacenti.