Fermato con un grammo e mezzo di hashish in tasca: 30enne perugino segnalato al Prefetto

Trovato con poco più di un grammo e mezzo di hashish in tasca, un perugino di 30 anni è stato è stato segnalato al Prefetto del capoluogo come assuntore dopo essere perquisito venerdì scorso dai carabinieri di Gubbio che lo avevano fermato mentre camminava in strada nella frazione di Branca.

Nell'arco del fine settimana è stata poi intensa l'attività di controllo del territorio svolta dai militari eugubini: 47 i veicoli e 75 le persone controllate.