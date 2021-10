Nei pacchi del corriere c'è la 'droga dello stupro': arrestato in flagranza un 45enne

Catinoni sintetici e cannabinoidi sintetici ma anche GBL, tristemente nota come 'droga dello stupro'. Questo la Polizia di Perugia ha trovato alla periferia del capoluogo umbro nella casa di un 45enne, arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le indagini avevano permesso di accertare come l'uomo fosse in attesa della consegna di più di due litri di droga dello stupro e di circa 40 grammi di varie sostanze stupefacenti di origine sintetica. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura lo hanno così sorpreso mentre riceveva la consegna dall'ignaro dipendente di una ditta di corriere espresso. A quel punto è così scattata la perquisizione (sia personale che all'abitazione) e nei pacchi appena ricevuti sono stati rinvenuti un flacone da oltre un litro di GBL, più di 30 grammi di catinoni sintetici e circa 7 grammi di cannabinoidi sintetici, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino elettronico di precisione.

E mentre l'uomo a seguito della convalida dell'arresto è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, la polizia continua a indagare per individuare chi potessero essere gli acquirenti di queste particolari categorie di stupefacenti, poco diffuse ma altamente pericolose per la salute. "Se è tristemente noto quali siano i pericoli correlati all'utilizzo del GBL - spiegano dalla Questura -, rimangono più oscuri quelli legati all'utilizzo dei cannabinoidi sintetici che, a dispetto dell'apparente natura vegetale, in realtà contengono sostanze chimiche altamente pericolose, ed infatti per la legge sono considerati alla pari di eroina e cocaina".