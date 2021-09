Perugia, blitz in una palazzina di Fontivegge: in casa 40 grammi di eroina, arrestato pusher 20enne

Fontivegge ancora una volta alla ribalta delle cronache. È nel 'difficile' quartiere perugino infatti che nella serata di ieri (3 settembre) i carabinieri di Fabriano hanno arrestato un giovane 20enne disoccupato (di origine tunusina con regolare permesso di soggiorno) accusato di immettere eroina da spacciare nel territorio del vicino comune marchigiano.

Il blitz, come riporta Ancona Today, è avvenuto in una palazzina nella zona della stazione ferroviaria: all'interno dell'appartamento del giovane i militari hanno rinvenuto 54 involucri in cellophane contenenti complessivamente 40 grammi di eroina. Sequestrati anche alcuni bilancini di precisione e 1.175 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuti dai carabinieri provento di spaccio.

Il pusher è stato così condotto nel carcere perugino di Capanne, dove resta ora a a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre le indagini andranno avanti per identificare eventuali altri complici. Negli ultimi giorni è stato inoltre segnalato come assuntore dai carabinieri di Fabriano anche un giovane fermato a bordo di un taxi mentre faceva ritorno dall'Umbria con addosso due dosi di eroina.