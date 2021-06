Gira per Foligno in bici con la droga in tasca, vede la Polizia e scappa: arrestato

L'uomo, con numerosi precedenti per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish e marijuana

Gira per Foligno in biciletta e alla vista della Polizia scappa e si nasconde dietro ad un furgone, ma viene fermato e controllato e salta fuori la droga.

I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche, impegnato in servizio di controllo del territorio a supporto del Commissariato di Foligno, hanno notato un uomo in bicicletta il quale, alla vista della pattuglia, cercava di nascondersi dietro un fugone parcheggiato in strada.

Gli agenti lo hanno raggiunto e controllato. Il soggetto, identificato come un cittadino italiano classe 1965, teneva stretto a sé un borsello, dal quale estraeva il documento d'identità con molta cautela, come volesse celare il contenuto agli agenti. I quali se lo sono fatto consegnare, trovando all’interno del borsello e nascoste in una tasca dei pantaloni dell’uomo un totale di 22 involucri, perfettamente confezionati, contenenti hashish e marijuana per un peso totale di circa 30 grammi.

L’uomo, con numerosi precedenti di polizia proprio per spaccio e possesso di sostanze stupefacenti, è stato arrestato.

Il giudice ha disposto la misura precautelare degli arresti domiciliari.