Spacciano droga davanti all'ospedale di Perugia, rintracciati e denunciati in due dai Carabinieri

I Carabinieri del Radiommobile di Perugia hanno denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, due persone di 22 e 32 anni, senza fissa dimora, già noti alle forze dell'ordine.

I due giovani, sono stati controllati, mentre a piedi, si aggiravano nei pressi del "Santa Maria della Misericordia".

All'esito della perquisizione personale, i due giovani sono stati trovati in possesso di 4 involucri in cellophane termosaldati, contenenti 2 grammi circa di eroina, di 2 telefoni cellulari, nonché della somma contante di 705 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta verosimile provento di spaccio.