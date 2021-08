Vende droga a due ragazzine e gira armato di coltello: denunciato ed espulso

Il personale di Polizia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto a Fontivegge dopo la segnalazione di due ragazze intente a fare uso di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno controllato le due giovani, cittadine italiane classe 1996 la prima e minorenne la seconda, e sono riusciti a risalire allo spacciatore, un cittadino extracomunitario di origini tunisine, classe 1991.

Il soggetto, irregolare sul territorio nazionale e con numerosissimi precedenti di polizia in merito al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico del quale non era in grado di dare alcuna motivazione sul porto.

L’uomo è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere ed a suo carico sono state avviate le procedure per l’espulsione dall'Italia.