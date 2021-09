Spoleto: consegna le dosi di cocaina in bicicletta, arrestato dalla Polizia

Gli agenti di Commissariato di Polizia di Spoleto hanno arrestato un 28enne trovato in possesso di droga già confezionata in dosi da spacciare.

La Polizia ha sorpreso il giovane, un cittadino rumeno, alla periferia della città in sella ad una bicicletta. Alla vista degli agenti il giovane ha tentato di allontanarsi, inutilmente.

Fermato e controllato non ha saputo fornire una spiegazione del perché si trovasse in quella zona della città. Dalla successiva perquisizione sono saltati fuori 30 grammi di cocaina, già suddivisa in numerose dosi ricoperte con cellophane e di 150 euro in contanti.

Il ragazzo è stata arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine dell’udienza di convalida il 28enne è stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione e alla multa di 3.000 euro.