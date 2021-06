La droga per il negozio etnico viaggia in treno a pacchi da 1 chilo per volta: in sei davanti al giudice

Individuati anche venti acquirenti abituali che contattavano il gruppo per la cessione con “periodicità di più volte a settimana per una quantità di marijuana pari a tre grammi a dose al prezzo di 20 euro”. Tra i clienti c’era chi acquistava 10 euro di marijuana a settimana tramite un singolo scambio droga-denaro e chi incontrava gli spacciatori almeno due volte a settimana spendendo 10 o 20 euro ad incontro.

Un chilo di marijuana a viaggio, con cadenza settimanale. Droga a pacchi da un chilo per volta, da spacciare nei pressi del negozio etnico alla stazione di Fontivegge. Per sei nigeriani è arrivato il momento di comparire, oggi, davanti al giudice per l’udienza preliminare.