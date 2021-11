Pregiudicato e senza permesso di soggiorno, trovato in possesso di eroina a Fontivegge

Un pregiudicato con precedenti per spaccio è stato denunciato a piede libero a Perugia per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, extracomunitario e sprovvisto di permesso di soggiorno (negato dall’ufficio immigrazione della locale Questura), è stato fermato dal personale del Nucleo Decoro di Fontivegge al secondo piano dell’Ottagono. Trovato in possesso di sostanza stupefacente ("verosimilmente eroina", si legge in una nota della polizia locale del capoluogo) che aveva cercato di gettare via alla vista degli operatori, ha poi opposto forte resistenza al personale del Nucleo che lo conduceva presso l’ufficio immigrazione per le pratiche dell’espulsione dal territorio nazionale.

"La sostanza stupefacente detenuta illecitamente - spiega la polizia locale - è stata sequestrata, l’uomo contravvenzionato ai sensi del Testo Unico sugli Stupefacenti e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale".