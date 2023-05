Gira in via Campo di Marte con l'eroina nascosta nel pacchetto di sigarette: denunciato

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno denunciato un un 25enne della Costa d'Avorio trovato in possesso di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato fermato per un controllo in via Campo di Marte. Il 25enne, senza fissa dimora, irregolare in Italia e già conosciuto alle forze dell'ordine, dopo aver provato ad allontanarsi, è stato perquisito e trovato in possesso di un pacchetto di sigarette con all'interno tre dosi di eroina e 35 euro in banconote.

Per l'uomo è scattata la denuncia per violazione della normativa sugli stupefacenti.