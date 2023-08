Non ha il bilancino per dividere la dosi: per la Cassazione non è spaccio, ma consumo personale

Condannato a tre anni per possesso di droga ai fini di spaccio di droga, ma per la Cassazione la sentenza va annullata.

L’imputato è stato condannato, in primo grado e in appello, “per avere detenuto illecitamente 3 grammi di marjuana, equivalenti a 24 dosi medie, e 121 grammi di hashish da cui era possibile ottenere 770 dosi medie giornaliere” e per essere stato trovato in possesso di 195 euro. Per l’accusa tutti gli elementi avrebbero portato a far ritenere l’esistenza di “una attività organizzata e programmata” di traffico e spaccio di stupefacenti.

In Cassazione, però, è stato rilevato che non l’imputato non è mai stato “visto nell'atto di cedere sostanza stupefacente”, era sconosciuto alle forze dell’ordine, “non è stato dimostrato che avesse un elevato numero di clienti” e dalle indagini non era emersa alcuna “organizzazione volta alla vendita di stupefacenti e che anche la sostanza rinvenuta presso la sua abitazione ben poteva costituire la scorta per il consumo personale, non essendo stato trovato neanche il bilancino necessario per la suddivisione in dosi”.

Secondo i giudici di Cassazione, inoltre, devono “essere valorizzate ulteriori circostanze, quali il comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente al momento in cui fu fermato dai Carabinieri e il suo successivo inserimento nel mondo del lavoro”, elementi che uniti alle circostanze attenuanti generiche valgono l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza di condanna, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.