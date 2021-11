Spaccia per 6 anni con un dipendente per la consegna delle dosi: condannato

“Il mio assistito spacciava modeste quantità e per poche volte”, ma per il giudice il fatto che ha svolto l’attività di spacciatore per 6 anni (secondo le forze dell’ordine) e che avesse un dipendente per la consegna delle dosi vale 4 anni e 2 mesi di reclusione e una multa di 20mila euro.

La sentenza è stata pronunciata al termine del processo con rito abbreviato e in riferimento all’accusa per chi “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”.

L’imputato, un magrebino di 40 anni, si è difeso sostenendo che la sua attività era di “lieve entità”, ma per il giudice “il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità sia per il lungo protrarsi dei fatti (dal 2013 al 2019) che per l'utilizzo di un complice addetto alle consegne che denotavano la professionalità dell'illecita attività”, riconducibile al comma 5, appunto.

Oltre alla condanna inflitta dal giudice, adesso, l’imputato dovrà anche pagare 3mila euro alla cassa delle ammende a seguito di conferma della condanna da parte della Cassazione.