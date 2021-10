Il giudice ha convalidato l'arresto in flagranza e disposto l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

L’uomo, già noto che alle forze dell’ordine, all’esito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre 600 grammi di marijuana, alcune piante custodite nel garage della propria abitazione che avrebbero consentito una resa di circa 1,5 chilogrammo di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Città di Castello ei della Stazione di Umbertide hanno arrestato un umbertidese di 46 anni, inoccupato, per il reato di coltivazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Piante di marijuana e dosi già pronte per lo spaccio in casa: in manette un 46enne di Umbertide