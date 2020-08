Fermati dai Carabinieri in auto con la droga: lui arrestato per spaccio, lei segnalata alla Prefettura

I Carabinieri di Città di Castello, nucelo radiomobile, hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 27enne incensurato.

I Militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura con quattro persone a bordo, nell’immediata periferia del centro tifernate, e hanno identificato quattro giovani, due uomini e due donne, con età tra 19 e 27 anni.

Il 27enne, abitante in un comune toscano situato poco oltre il confine, è stato trovato in possesso di 10 grammi circa di cocaina già confezionata in 13 dosi pronte allo smercio, mentre una delle donne, una 23enne abitante nel capoluogo perugino, è stata trovata in possesso di due pezzetti di hashish.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 27enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la 23enne è stata segnalata alla Prefettura per la detenzione per uso personale.