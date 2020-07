Evade dai domiciliari per andare a spacciare con l'amico che gli ha portato le sigarette, tutti e due in manette

Altri due spacciatori nella rete di controlli tessuta dall’Arma dei Carabinieri di Perugia. I due sono stati arrestati nel corso dei controlli disposti dal comandante provinciale, il colonnello Giovanni Fabi, per contrastare le forme di illegalità che destano maggiore allarme sociale. Tra queste lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari di Castel del Piano, nella notte di mercoledì, hanno arrestato due cittadini albanesi, di anni 40 e 28, con precedenti di polizia, entrambi in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre, il secondo, anche con l’accusa di evasione.

I Carabinieri si sono recati presso l’abitazione del 28enne, per verificare il rispetto degli arresti domiciliari, ma il giovane è stato trovato mentre percorreva la strada in auto, già nota alle forze dell'ordine in quanto di proprietà di una terza persona, pregiudicata e condotta dal connazionale.

Subito fermati. Il 28enne è stato sottoposto a perquisizione e gli sono stati trovati 21 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, due telefoni cellulari e somma contante di 200 euro, ritenuta frutto dello spaccio; il 40enne non aveva droga con sé e ai militari avrebbe detto solo di aver portato le sigarette all'amico ai domiciliari e di averlo incontrato fuori di casa.

I militari hanno esteso, però, la perquisizione a casa dell'uomo e sono stati trovati 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, un telefono cellulare e somma contante di 35 euro.

Il tutto è stato posto sotto sequestro e i due sono stati condotti in carcere a Capanne. Il 28enne è difeso dall'avvocato Daniela Paccoi. Il 40enne è assistito dall'avvocato Antonio Aiello. Domani l'udienza di convalida davanti al giudice Lildia Brutti e al pubblico ministero Giuseppe Petrazzini.