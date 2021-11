Magione, beccati in auto con la droga, danno nomi falsi ai Carabinieri: arrestati

Beccati con la droga in tasca, danno nomi falsi ai Carabinieri. I militari del Radiomobile hanno arrestato, a Magione, due 40enne, cittadini albanesi, in flagranza di reato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e falsa attestazione sulla propria identità.

I due, già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati fermati durante un controllo stradale e nel corso della perquisizione, nascosti nel cruscotto, sono stati trovati 12 involucri di cellophane contenenti 12 grammi di cocaina e 610 euro in contanti.

Sequestrati nell'abitazione dei due un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e ulteriori 500 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giudice ha convalidato l'arresto e imposto l'obbligo di dimora nel Comune di Perugia.