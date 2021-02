Sorpreso nel parco pubblico con le dosi di droga pronte da spacciare: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato, per spaccio di droga, un giovane di anni 30, del posto.

I militari hanon individuato e fermato, in un parco pubblico, il giovane in possesso di 11 grammi circa di cocaina, e 1 grammo circa di hashish e 3.000 euro in contanti.

La droga è stata sottoposta a sequestro e dagli esami di laboratorio effettuati è risultato che dalla stessa si potevano ricavare circa 60 dosi per un valore di 2.000 euro.

Il giudice ha convalidato l'arresto, rimettendo in libertà il giovane, e imponendo il divieto di dimora nel comune di Marsciano.