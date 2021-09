Scoperta dai Carabinieri una base di spaccio a Petrignano d'Assisi, in manette un 26enne

I Carabinieri del Radiomobile di Assisi hanno arrestato un 26enne di origini albanesi, da anni residente a Petrignano d’Assisi, trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e 2 hashish, già suddivisi in dosi, nonché di tutto il materiale per il confezionamento e numerosi telefoni cellulari, utilizzati per gestire l’attività di vendita al dettaglio dello stupefacente.

Giudicato per direttissima dal giudice monocratico del Tribunale di Perugia il giovane albanese è stato condannato, con patteggiamento, alla pena di otto mesi di reclusione, alla multa di 2.000 euro, e gli è stato confiscato il denaro trovato durante la perquisizione, ritenuto provento dell’attività di spaccio.