Spaccia cocaina in mezzo ai boschi attorno a Gubbio, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Gubbio hanno smantellamento una vasta attività di spaccio di sostanze stupefacenti al dettaglio messa in piedi da un 25enne cittadino albanese, entrato in Italia con un visto turistico, che è stato arrestato in flagranza di reato.

Lo spacciatore aveva scelto una zona rurale dell’eugubino come base per la sua attività, ma ai militari è bastato seguire il traffico di veicoli nella strada vicinale per capire che era in atto un'attività illecita e che il posto era diventato uno stabile punto di riferimento per l’acquisto di cocaina da parte di eugubini e non.

L'uomo giungeva a bordo del proprio veicolo per poi nascondersi all’interno della vegetazione, da dove usciva per consegnare repentinamente la dose agli acquirenti e fare immediato ritorno nella boscaglia.

Ieri pomeriggio il blitz dei Carabinieri che hanno bloccato lo spacciatore; nella tasca dei pantaloni gli sono state trovate due dosi di cocaina pronte per essere cedute e nel giaciglio, in un barattolo in vetro, altre dodici dosi, nonché 100 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha condannato il 25enne a 8 mesi di reclusione con pena sospesa. I Carabinieri hanno avviato nei suoi confronti anche la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel comune di Gubbio.