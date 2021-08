FOTONOTIZIA - Siringhe abbandonate in via Volte della Pace, la protesta dei cittadini

I residenti di via Volte della Pace sono di nuovo alle prese con l'utilizzo della via come un bagno a cileo aperto o, peggio ancora, come luogo "tranquillo" dove consumare droga.

Questa mattina i residenti più mattinieri, per lavoro o per fare due passi con l'aria fresca, si sono trovati di fronte ad una siringa, insanguinata, e alla confezione che la conteneva.

I rischi sono molto alti, per gli adulti che in estate utilizzano scarpe aperte e ciabatte, e potrebbero pungersi, bambini e anche cani che vanno annusando tutto.

La siringa è stata segnalata al servizio di recupero della Gesenu.