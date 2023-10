Droga, spaccio minuto per minuto sotto l'occhio delle telecamere di sorveglianza: in due a processo

Due gambiani di 38 e 25 anni, difesi dagli avvocati Emiliano Botta e Paola Jole Spinelli, sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due imputati sono accusati di avere “in concorso fra loro, ceduto a un soggetto non identificato un quantitativo di sostanza stupefacente tipo hashish pari a una dose per consumo personale in cambio di denaro; operando d’intesa nelle varie fasi di custodia della sostanza, contatto con il cliente, confezionamento e consegna delle dosi e ricezione del denaro”.

Gli imputati sono stati seguiti nei loro movimenti e nella consegna della droga minuto per minuto dalle forze dell’ordine. Attività che è stata descritta nel capo d’imputazione con le cessioni avvenute alle 12.12 del 7 febbraio del 2022, alle 15.26 dell’8 febbraio, alle 16.12 dello stesso giorno, poi alle 16.17 e alle 16.35; attività ripresa alle 17.41 dell’11 febbraio e alle 17.27 del 13 febbraio, ancora alle 17.56 e alle 18.11; nuove spaccio alle 15.07 del 14 marzo, 15.29 e 15.33; il giorno successivo, il 15 marzo, primo smercio di hashish alle 14.20, alle 14.56, alle 15.19, alle 15.45, alle 16.17 e alle 16.49; poi una pausa per riprendere alle 15.41 del 19 marzo del 2022.

I due sono stati seguiti dal personale della Polizia locale Nucleo decoro urbano di Fontivegge attraverso servizi di appostamento e con le telecamere del sistema di videosorveglianza della zona della stazione, fermando gli acquirenti e sequestrando la droga appena comperata.