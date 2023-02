Droga, refurtiva e una pistola nel bungalow: due arresti a Balanzano

I Carabinieri delle Stazioni di Perugia e Ponte San Giovanni sono intervenuti, a seguito di una chiamata al numero di emergenza da parte di una persona che riferiva di aver subito un furto nella camera del residence dove alloggiava e che ignoti gli avevano portato via l'autovettura.

Nella zona non erano presenti telecamere, ma dalla dinamica dei fatti i militari hanno ipotizzato che gli autori del furto conoscessero molto bene la zona. Così la mattina dopo, con il sostegno dei colleghi della Stazione di Fortebraccio e del Radiomobile, è stata eseguita una perquisizione all’interno di un bungalow del residence che ospitava due soggetti di origine albanese. Alla vista dei Carabinieri uno dei due è scappato dalla finestra sul retro e dopo un breve inseguimento è stato fermato.

Una volta dentro i Carabinieri hanno ritrovato diverse dosi di droga e numerose pillole pronte per essere utilizzate per il taglio dello stupefacente e decine di oggetti di dubbia provenienza: trapani, un’impastatrice professionale, televisori, casse di amplificazione sottratte al comune di Bevagna, una pompa idrica, un compressore e tanto altro (le foto verranno pubblicate così che i legittimi proprietari possano recarsi presso le Stazione di Perugia o Ponte San Giovanni per tutte le incombenze del caso).

Durante la perquisizione, all’interno di una piccola nicchia nel sottotetto, avvolta in una busta di plastica, è stata ritrovata una pistola calibro 22 con tre proiettili, senza matricola. I due soggetti albanesi, uno classe 1992, incensurato e senza fissa dimora, non regolare sul territorio italiano e il secondo, minorenne, ma domiciliato a Perugia, non hanno riferito nulla sulla pistola, mostrandosi piuttosto stupiti del ritrovamento. La pistola, perfettamente funzionante, è stata così sequestrata come tutto l’altro materiale.

I due sono stati dichiarati in arresto per detenzione di arma clandestina e ricettazione della stessa.