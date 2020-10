Spaccio alla periferia di Città di Castello, beccati dai Carabinieri con la droga nascosta nell'auto

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato due uomini, un 25enne ed un 31enne di nazionalità albanese, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I due uomini erano stati fermati nei giorni scorsi per un controllo, ma lasciati andare perché non avevano droga con loro, né in auto. Le segnalazioni da parte dei cittadini, però, facevano ipotizzare che i movimenti dei due nei dintorni di Città di Castello, fossero finalizzati allo spaccio.

Così il servizio di pedinamento è proseguito fino a ieri sera, quando i due sono stati fermati a bordo di una Golf a Cerbare. E sotto la tappezzeria è stato trovato un vano nascosto e all'interno 11 dosi di cocaina per un peso totale di oltre 20 grammi. Nelle tasche dei due fermati sono stati rinvenuti mille euro in contanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per i due giovani sono scattate immediatamente le manette, il sequestro dello stupefacente, del denaro contante, ma anche del telefono cellulare presumibilmente utilizzato per tenere i contati con gli acquirenti.