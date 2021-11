Droga: muore dopo aver sniffato eroina, due amici ricoverati

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in via Eugubina dai Carabinieri. Nell'abitazione c'erano anche altre persone e due, in particolare, sono state soccorse dal 118 a seguito di un malore.

Dalle prime informazioni il 40enne sarebbe morto per una overdose dovuta all'assunzione di eroina. L'uomo e i suoi due amici avrebbero sniffato la sostanza. Il primo è morto, mentre gli altri due hannno accusato un malore e sono stati soccorsi in tempo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno svolgendo accertamenti.