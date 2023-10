Droga nascosta nella confezione di detersivo: un arresto a Ponte San Giovanni

I Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno arresto un nigeriano di 50 anni, incensurato, domiciliato a Perugia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno fermato, dopo un tentativo di allontanamento, e controllato due stranieri alle fermata dell'autobus, sottoponendoli a una perquisizione personale, ma non rinvenendo nulla.

Una cosa che però ha attirato l’attenzione dei militari è stato il fatto che uno dei due aveva cura di non lasciare mai una confezione di detersivo in polvere che teneva in mano e che apparentemente sembrava appena acquistata ma, soppesandola, si sono accorti che aveva un peso inferiore rispetto al solito fustino e, guardandola bene, hanno notato che era stata richiusa con molta cura. Aprendola hanno così rinvenuto 4 sacchetti in plastica con all’interno 38 ovuli di eroina per un totale di 490 grammi, la somma in contante di euro 305,00 in banconote di piccolo taglio, tipico di chi svolge attività di spaccio, un bilancino di precisione e un telefono cellulare.

Il nigeriano è stato così dichiarato in arresto e portato presso la casa circondariale di Capanne.