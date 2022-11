Perugia, droga nascosta nell'accendisigari dell'auto: giovane a processo

Un albanese di 26 anni, difeso dall’avvocato Francesco Cinque, è finito sotto processo per possesso di droga.

L’imputato è stato fermato per un controllo stradale dalle forze dell’ordine, in via Settevalli l’8 maggio del 2018, e trovato in possesso, “al fine di cederla a terzi” di 5,8 grammi di cocaina “confezionata in 7 involucri termosaldati occultati all’interno dell’autovettura” di cui era alla guida.

Secondo l’accusa avrebbe nascosto “4 involucri all’interno dell’accendisigari e 3 nel portaoggetti centrale”.