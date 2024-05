Marsciano, nasconde la droga tra le pagine di un libro: in manette

I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato un albanese di 22 anni, domiciliato in Perugia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno fermato l'uomo alla guida della sua autovettura e sin da subito questi ha iniziato a mostrarsi agitato, adducendo numerose e diverse scuse per potersi allontanare. I Carabinieri hanno deciso di perquisire la vettura e all’interno di un caricabatterie per auto hanno trovato 4 grammi di cocaina, confezionati in piccoli ovuli.

Le operazioni di ricerca, pertanto, si sono estese all’abitazione del ragazzo a Perugia, dove i Carabinieri di Marsciano sono riusciti a scovare 32 dosi cocaina nascoste ritagliando la parte interna di un libro, per un peso complessivo di 14 grammi, insieme ad un bilancino di precisione e vario materiale di confezionamento.

Il giovane è stato così arrestato e condotto a Capanne.